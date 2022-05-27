شاهد .. مبروك عطية يصدم هذه المتصلة: انتي عانس ونفسك تتجوزيني.. لن تصدق ما قالته دون خجل !

انت الان تتابع خبر مبروك عطية يصدم هذه المتصلة: انتي عانس ونفسك تتجوزيني.. لن تصدق ما قالته دون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

فاجئ الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إحدى المتابعات برده الجريء بعدما قالت له: بقا دمك تقيل ولا يطاق.

وقال مبروك عطية عبر مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك: بعد كلامها هل فعلا دمي بقا تقيل ولا يطاق فعلا، ومعنى كلامها إن دمي كان خفيف وبقا تقيل.. صاحبة التعليق تقريبا عانس ونفسها تتجوزني.

مبروك عطية: ملوك ورؤساء قالوا لي دمك خفيف وأضاف مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر: ياستي العانس يارب يرزقك بزوج يهنيكي ويحججك يارب، بس بلاش تقولي له دمك بقا تقيل.. الناس في الشارع وكل اللي بيقابلني في الشارع بيقولي دمك خفيف وشربات، وبتعلمنا وبتضحكنا، والله بسمعها على طول، والكلمة دي قالها لي ملوك ورؤساء وعوام الناس في الشارع.

وتابع مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر: مش عارف ليه دمي تقل على الصبية دي، وبعدين لو حد دمه تقيل مبيعرفش يخففه ولا لو العكس مش هيعرف بردو.

وأضاف: من إقامة الشهادة لله لما يخلق لينا واحد ويبعته لينا هدية ويكون دمه عسل وأسلوبه ممتع، أقول والله دمه خفيف ولطيف لكن أنا ضد أسلوبه، إنما ايه اللي دخل الدم الخفيف والثقيل في المادة العلمية.