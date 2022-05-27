شاهد .. طبيب سعاد حسني يخرج عن صمته و يكشف ماذا قالت له قبل وفاتها بيوم واحد.. مفاجأة صادمة !!

انت الان تتابع خبر طبيب سعاد حسني يخرج عن صمته و يكشف ماذا قالت له قبل وفاتها بيوم واحد.. مفاجأة صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

على الرغم من مرور 21 عامًا على رحيل السندريلا سعاد حسني، إلا أن المزيد من الأسرار مازالت تتكشف يومًا تلك الآخر، لتحارب الشائعات التي ترافق لغز وفاتها.

هذه المرة كشف عصام عبدا لصمد، طبيب سعاد حسني، في لندن عن آخر اتصال هاتفي دار بينهما قبل يوم واحد من وفاتها.

خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «LTC» ومع الكاتب محمد الغيطي، قال عبدالصمد إن علاقته مع سعاد استمرت ثلاث سنوات ونصف فترة إقامتها في لندن، حيث كانت هناك علاقة صداقة قوية بينهما.

وكشف عبدالصمد إنه كان قد تعرض لوعكة صحية قبل وفاتها بايام قليلة، وفور علمها قامت بالاتصال به للاطمئنان عليه، وقالت له في آخر مكالمة : «لو أنا مت قبل منك إبقى إفتكرني، وإنشر كتاباً عن ذكرياتي مع العائلة»، ثم قام هو بالرد عليها ممازحاً: «ولو أنا اللي مت قبلك إبقي تعالي زوري قبري علشان أنا هادفن في جنينة البيت، لأني بخاف من المقابر».

في 21 يونيو/حزيران 2001، أعلنت وسائل الإعلام خبر وفاة سعاد حسني إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور بالعاصمة البريطانية لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلا لم يهدأ حتى الآن.