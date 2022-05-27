شاهد .. ظهور زوجة ثانية للفنان الراحل ’’سمير صبري‘‘ ومطالبتها بنصيبها من الميراث يصدم الكل.. هل لديه أبناء غير جلال ؟؟

انت الان تتابع خبر ظهور زوجة ثانية للفنان الراحل ’’سمير صبري‘‘ ومطالبتها بنصيبها من الميراث يصدم الكل.. هل لديه أبناء غير جلال ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن ظهور زوجة ثانية للفنان سمير صبري أخفاها عن الجميع، حتى وافته المنية قبل أيام.

المعلومة التي بدت أنها إشاعة في بداية الأمر تأكدت بعد تداول مقطع نادر وقديم للفنان سمير صبري، اعترف فيه بأنه تزوج مرتين، وليس مرة واحدة كما كان يدعي في معظم تصريحاته مؤخراً.

هذه المعلومات أثارت جدلاً حول إمكانية ظهور زوجته الثانية التي لا يعلم أحد هويتها كما بدأت إشاعات تنتشر في وسائل التواصل وتدعي بأن زوجته الثانية المختفية بدأت اجراءات المطالبة بالميراث، خاصة وأن زوجته الالى بريطانية الجنسية وله منها نجل اسمه جلال، لكن الابن أو الأم لم يظهرا حتى اللحظة.

سمير صبرى ترك 100 ألف جنيه مع صديق له ثمن تكاليف جنازته وعزائه.. الوارث الوحيد للفنان الراحل أبناء خالته وأبناء عمومته إن استمر غياب جلال وأمه والزوجة الثانية.