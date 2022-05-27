شاهد .. اتجوزتي عمر الشريف في السر وهو مرتبط بفاتن حمامة ؟؟.. سهير رمزي تكشف السر الخطير وبكل جرأة أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر اتجوزتي عمر الشريف في السر وهو مرتبط بفاتن حمامة ؟؟.. سهير رمزي تكشف السر الخطير وبكل جرأة أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

ترددت اخبار تفيد بأن سهير رمزى تزوجت من الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، الا انها قالت بعد توتر وإحمرار من الخجل: «هذا كلام غير صحيح، وهو الآن في دار الحق، ولو حدث بيننا زواج كنت سأعلنه، لأن الزواج منه شرف، وربنا اتفرج».

وأضافت تعقيبًا على ما ذكره الناقد الفني سمير فريد، في مقاله بالجريدة، نقلاً عن موسوعة أمريكية: «ما قيل عن زواجي من عمر الشريف غير حقيقي بالمرة، وبالطبع أنا أنفيه ليس لشىء معين، فلي الشرف أن أتزوج من عمر الشريف، لكن هذا لم يحدث إطلاقًا».

وتابعت سهير: «حقيقة ما حدث أن عمر الشريف عندما عاد إلى مصر في الوقت الذي لاقت أعمالي فيه نجاحًا وشهرة، وكان يعرض لي فيلم (المذنبون)، وعندما اتفرج الفيلم ودوري فيه طلب مقابلتي، فأقمت حفل عشاء في بيتي ودعوته إليه بحضور كل الفنانين، لأن العشاء كان على شرفه.

ورحبت به بشكل كبير، ثم طلب مني بعدها أن أقدمه في التليفزيون وكان يومها رأس السنة، وفى هذه الأيام لم أكن أعمل في الدراما بل كنت نجمة سينما، ولم يكن التليفزيون بنفس نجومية هذه الأيام، فحضر وأخذني من بيتي يوم تقديمى له في التليفزيون».

وختمت حديثها مشيرة إلى أنه في مساء اليوم نفسه كان هناك حفل لعبدالحيلم حافظ والذي قدم فيه أغنية قارئة الفنجان في ليلة رأس السنة، وكانت هناك (ترابيزة) مخصوصة لعمر الشريف وكانت هي معه وأكثر من فنان آخر، مؤكدة أن هذا كل ما حدث، ولم تكن بينهما أي علاقة زواج أو حتى خطوبة، معتبرة أن هذه الوقائع وراء تخيل بعض الناس أن هناك علاقة بينهما.