شاهد .. أول ظهور علني لـ ’’أصيل‘‘ إبنة الفنانة صفاء أبو السعود من زوجها الملياردير صالح الكامل.. الشبه بينها وبين سمية الخشاب لا يُصدق وسيصدمك ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لـ ’’أصيل‘‘ إبنة الفنانة صفاء أبو السعود من زوجها الملياردير صالح الكامل.. الشبه بينها وبين سمية الخشاب لا يُصدق وسيصدمك ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

تزوجت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود من الشيخ صالح الكامل في مقتبل عمرها ومن المعروف أن له من الفنانة 3 بنات هن هديل، 40 عاماً، وأصيل ونضير.

ومن المعلوم أن الإبنة الكبرى التي تعرف إليها المتابعون للمرة الاولى من خلال صور التقطت لها أثناء حفل زفافها تولت رئاسة شركة ART قبل ان تسلم الدفة إلى أخيها غير الشقيق عبدالله.

كذلك نشرت صور أخرى لشقيقتها أصيل من حفل زفافها الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة في العام 2014.

ومؤخراً ظهرت أصيل صالح كامل في صورتها الرئيسية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي ترتدي الحجاب.

ولم تعتاد أصيل -ابنة صفاء أبو السعود- على الظهور، وكان أخر ظهور لها، خلال حفل زفافها قبل 5 سنوات، والذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وفوجئ الجمهور بملامحها التي تشبه ملامح الفنانة سمية الخشاب.

وفي مارس 2017، ظهرت أصيل صالح كامل (ابنة الفنانة صفاء أبو السعود)، في حفل زفافها الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع.

وأقيم حفل زفاف أسطوري لابنة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى والفنانة صفاء أبو السعود، في فندق بأسوان الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط حضور لفيف من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.