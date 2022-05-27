شاهد .. لماذا صممت على السفر لأمريكا لإجراء تحليل DNA ؟؟ .. أشرف عبد الباقي يكشف أخيراً السر الذي أخفاه لسنوات طويلة ! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر لماذا صممت على السفر لأمريكا لإجراء تحليل DNA ؟؟ .. أشرف عبد الباقي يكشف أخيراً السر الذي أخفاه لسنوات طويلة ! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان أشرف عبد الباقي يعد واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح، بعد ابتعاد لفترة.

الفنان أشرف عبد الباقي سافر لأمريكا في وقتٍ سابق، لإجراء تحليل DNA، وذلك لفضول منه أن يتعرف على أصله وأصل عائلته، وهل هو ينتمي لجذور مصرية أم خليجية، أم أصول أخرى أوروبية؟ وذلك بعدما اتفرج برنامجًا يكشف للأشخاص أصولهم منذ ألف سنة ماضية.

وتحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن هذا الأمر، خلال لقاء قديم في برنامج السيرة، مع الإعلامية وفاء الكيلاني قائلًا: «شوفت برنامج مستضيفين فيه أشخاص من بلاد مختلفة، ويكشف لهؤلاء الأشخاص أصولهم، من خلال إجراء تحليل DNA، بيجيب له ألف سنة عن عيلته، بدأت منين واتحركت لفين».

كشف أشرف عبد الباقي أصوله، قائلًا: «لغاية 400 سنة عيلتي كانت في القاهرة، وعملت التحليل لأن كان عندي فضول أعرف أصولي أي، خليجية أم ألبانيا، أم غير ذلك».

في سياق منفصل، يُعد الفنان أشرف عبد الباقي واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح مرة أخرى، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح، بعد ابتعاد لفترة.