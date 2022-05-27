شاهد .. لن تتوقع هوية نجل الفنان الكوميدي ’’يوسف عيد‘‘ الذي طغى بوسامته على تيم حسن.. ممثل شهير دخل عالم الفن من بابه الواسع ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تتوقع هوية نجل الفنان الكوميدي ’’يوسف عيد‘‘ الذي طغى بوسامته على تيم حسن.. ممثل شهير دخل عالم الفن من بابه الواسع ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

النجم الكوميدي الرائع الذي لم ينل نصيبه من الشهرة ومن الاعمال المنفردة التي تؤهله إلى بطولة مطلقة، وبالرغم من ذلك بقي أيقونة في الضحكة في السينما المصرية.

الراحل القدير يوسف عيد، الذي ترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير، اشتهر بأدوارة الكوميدية، بالرغم الادوار القصيرة والاعمال القليلة إلا أنه حاز علي شهرة كبيرة.

ومن أشهرهم أفلامه السينمائية فيلم الناظر والتجربة الدنماركية، أيضا من المسلسلات التي شارك فيها والأكثر شعبية تامر وشوقية وغيرها من المسلسلات.

قام بالمشاركة في حوالي ثلاثة أفلام وسبعة مسلسلات، كان أخر مسلسل قد شارك فية هو مسلسل حكايات بنعيشها ومسلسل هالة وكان ذلك عام 2009، وشارك في مسلسل العائد 2008، مسلسل القاهرة 2000 عام 2006، مسلسل حارة برجوان 1999.