شاهد .. بعد أن كبروا.. لن تصدقوا أن هذه هي أعمار عائلة مالك طيور الجنة خالد مقداد وهل عصومي ووليد تؤمان ؟.. أسرار صادمة تُكشف لأول مرة !

انت الان تتابع خبر بعد أن كبروا.. لن تصدقوا أن هذه هي أعمار عائلة مالك طيور الجنة خالد مقداد وهل عصومي ووليد تؤمان ؟.. أسرار صادمة تُكشف لأول مرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

قناة طيور الجنة، التي يملكها خالد مقداد وتأسست عام2008، قد تكون أول قناة من نوعها، تشغلها عائلة بكاملها، من الأب وحتى أصغر طفل.

بدأ بث القناة للمرة الأولى عام 2008 في 25 يناير/كانون الثاني، والمقر الرسمي لها في العاصمة الأردنية.

تبث القناة في كافة أنحاء الوطن العربي وفيها قنوات للإنكليزية والتركية لتحاكي المجتمعات الأخرى وكان اسم القناة طيور بيبي.

عائلة طيور الجنة

وتبث القناة إرسالها من البحرين وتقدم أناشيد وأغانٍ للأطفال وحين بدأت الفكرة، ظهرت العديد من القنوات التي حاولت تكرار تجربتها.

وبالنسبة لعائلة مقداد فهي مؤلفة من عصومي ووليد ومروة وجنى وتوأم وجاد والأخيرة سند والأب خالد وزوجته.

يظن الكثيرون أن عصومي ووليد توأم لكنهما ليسا كذلك، فوليد من مواليد 30 ديسمبر 1999 وهو أكبر أبناء خالد مقداد.

وليد مقداد ودراسته

أما عصومي واسمه المعتصم بالله فهو من مواليد 27 يوليو 2001 وهو ثاني أكبر أبناء خالد مقداد ومروة وأخت أخرى اسمها جنى من مواليد 29 أبريل 2008.

وتتميز جنى بصوت جميل وظهرت على القناة في عمر صغير وأثبتت نفسها، وللعائلة كما ذكرنا أخان توأم وجاد، من مواليد تاريخ 15 سبتمبر 2011.

والأخان هما أحد نجوم طيور الجنة، وأيضًا قاما بتصوير العديد من الأناشيد المصورة وحصدا الكثير من الشهرة، وأخيرًا أختهم سند وهي من مواليد شهر ديسمبر لعام 2020.

بالنسبة للوليد خالد مقداد، هو ابن مؤسس قناة طيور الجنة، وكان وليد أحد أفضل نجوم القناة منذ طفولته، وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، وشارك بالكثير من الفيديوهات.

أقيم مؤخراً حفل زفاف الوليد على نور غسان وهي قريبته وقد انتشرت فيديوهات زفافه وصوره بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي.

المعتصم بالله ودراسته

ولأنه كان يظهر مع أخيه المعتصم بالله كان البعض يظن أنهما توأمان، و تخرج الوليد من الثانوية العامة بنجاح، ودرس إدارة الأعمال في جامعة الخليج في الكويت.

أما المعتصم بالله وهو من مواليد تاريخ 27 يوليو 2001م، تميز بإلقائه المميز وفصاحة لسانه ولفت أنظار والده وأدخله في الفرقة الفنية.

وقام بالتمثيل في الأناشيد وكسب شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي، ويدرس المعتصم بالله خالد مقداد في دولة الكويت، بجامعة الخليج.

خالد مقداد

ويدرس رفقة أخيه الوليد مقداد بنفس الجامعة، وكذلك نفس التخصص الجامعي، وهو “إدارة الأعمال الدولية”، كما يوازيان بين دراستهما وكذلك الأعمال الفنية.

وبالنسبة لوالد عصومي ووليد وهو خالد عبد الله جبريل مقداد من مواليد تاريخ عام 1 يناير 1972، وهو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية.

وقد تخرج خالد مهندسًا للديكور، وأسس فرقة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وأنتج الكثير من الأناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

وافتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديرًا للفرقة.