شاهد .. لن تصدق ما قالته ’’فيفي عبده‘‘ عن الراقصات الأجنبيات المتواجدات بمصر.. ما كشفته غير متوقع ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما قالته ’’فيفي عبده‘‘ عن الراقصات الأجنبيات المتواجدات بمصر.. ما كشفته غير متوقع ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

في حديث خاص لموقع الفن، ولدى سؤالها حول الراقصات الأجنبيات المتواجدات في مصر، صرّحت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​.



قائلة :"إن العديد من الراقصات الأجانب تواجدن بشكل كثيف في السنوات الأخيرة بمصر، لأنها منبع الرقص الشرقي في العالم، وجاءت العديدات منهن لتعلم مهاراته، ورأت :"أنهن أضعن هيبته بسبب بعض الحركات المفتعلة التي يقمن بها لجذب الأنظار بقوة على المسرح، والذي جعل الرقص بعيدًا عن كونه نوعاً من أنواع الفن".





وأضافت فيفي عبده :"أن جميع الراقصات الأجنبيات لا توجد لديهن سمة تميزهن عن بعضهن البعض، لافتة إلى أنه لا يمكن التفرقة بينهن، فيما عدا الراقصة "صوفينار"، والتي تمتلك روحًا خاصة بها وقريبة للشعب المصري".



إشارة إلى أن فيفي عبده شاركت في مسلسل "شغل في العالي" بالموسم الرمضاني الماضي مع الممثلين شيرين رضا، هيثم سعيد، توني ماهر، محمد مرزبان، أحمد عبدالله محمود، إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.