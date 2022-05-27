شاهد .. سيارة الفنانة الراحلة سعاد حسني الفاخرة تباع في المزاد العلني.. لن تصدقوا طرازها الغير متوقع ! (صورة)

انت الان تتابع خبر سيارة الفنانة الراحلة سعاد حسني الفاخرة تباع في المزاد العلني.. لن تصدقوا طرازها الغير متوقع ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

بيعت سيارة الفنانة المصرية الراحلة ​سعاد حسني​ بالمزاد العلني، رغم أنها كانت بحالة سيئة للغاية.

السيارة التي أطلق عليها إسم "أبو ضحكة جنان"، من ماركة ستروين طراز عام 1948، وإشتراها شخص يدعى أكرم صبحي من ورثة الممثل المصري الراحل إسماعيل ياسين، وقام بصيانة شاملة لها ولمحركها وإستعملها لفترة طويلة.



سعاد حسني من فنانات الزمن الجميل، ولدت في 26 كانون الثاني/يناير عام 1943 بحي بولاق في القاهرة، وتعود أصولها للشام، فوالدها الذي يعمل خطاطاً في المعهد الملكي للخط العربي، إنتقل إلى القاهرة في عام 1912، وقد أتى بصحبة الجد حسني البابا، الذي كان يعمل مطرباً في دمشق، كما أن عمها أنور البابا كان فناناً، فنشأت في أسرة فنية.