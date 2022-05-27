شاهد .. فتاة مصرية حسناء تضرب شاباً بعنف بعدما شاهدته يقوم بهذا الفعل الصادم في الميكرو باص !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر فتاة مصرية حسناء تضرب شاباً بعنف بعدما شاهدته يقوم بهذا الفعل الصادم في الميكرو باص !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت وسائل إعلام مصرية مقطعا مصورا وثق لحظة هجوم سيدة مصرية بالضرب، على شاب لم يخجل أن يشاهد مقاطع إباحية على هاتفه المحمول داخل سيارة نقل جماعي ميكروباص.

مصري يشاهد مقاطع إباحية داخل سيارة نقل جماعي



وبحسب الفيديو المتداول فقد ظهرت السيدة وهي تشبع الشاب ضربا، بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه ويسبها بألفاظ خارجة.



ليتضح أن الشاب كان يجلس إلى جوار السيدة في الميكروباص، ثم بدأ بالتقاط هاتفه ومشاهدة مقاطع إباحية عليه.

لتتفاجأ السيدة المصرية من جرأة هذا الشاب وانعدام أدبه ومروءته، فلم تتمالك أعصابها وقامت عليه بالضرب والسب.

وحاول الركاب فض الاشتباك بين الشاب والسيدة، بإنزاله من الميكروباص بينما كانت تصر هي على الذهاب لقسم الشرطة واصطحابه إلى هناك.

وبعد دقائق من الشد والجذب تمكن الركاب من فض الاشتباك، وإنزال الشاب من السيارة ثم الانطلاق لينتهي الموقف الصادم.

ولقي هذا المقطع بردود فعل كثيرة حيث عبر النشطاء عن صدمتهم، من إقدام الشاب على فعل مخل كهذا دون مراعاة للركاب والسيدة التي تجلس بجواره، فضلا عن حرمة الأمر وحكمه الديني.