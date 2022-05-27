شاهد .. نجمة مسلسل الطائر المبكر بظهور خادش بروب الاستحمام .. والكل مصدوم ! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل الطائر المبكر بظهور خادش بروب الاستحمام .. والكل مصدوم ! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

يبدو أن الممثلة والنجمة التركية ديميت أوزديمير ما زالت عازمة على إثارة الجدل بشكلٍ متواصلٍ، خصوصًا بعد نشرها صورتها بروب الاستحمام قرب المسبح.

فالمرأة إجمالاً تلجأ إلى إثارة الجدل عندما لا تشعر أنها مقدّرة من قبل حبيبها، فتستعيض عن هذا الأمر بإثارة الجدل للحصول على كل الاهتمام من الغرباء.

وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدلّ على أن ديميت تعاني كثيرًا مع خطيبها، الذي لا يهتمّ بها، فهل تلجأ إلى الانفصال عنه؟