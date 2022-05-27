شاهد .. صدمة تزلزل الوسط الفني.. فنانة لبنانية شهيرة حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. لن تتوقع من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر صدمة تزلزل الوسط الفني.. فنانة لبنانية شهيرة حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة.. لن تتوقع من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/27 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أن انفصل عن الممثلة المصرية الشهيرة ياسمين صبري، بدأ البحث عن حبيبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، حيث نشرت أدلة تشير إلى احتمالية علاقته مع فنانة لبنانية.

في التفاصيل، من المعروف جدًّا أن نقشة قماش التايغر قد ارتبطت بحبيبات أبو هشيمة، خصوصًا مع الفنانة هيفاء وهبي والممثلة ياسمين صبري.

هذا الأمر أثار جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يبحث عن الأمر يراه بكثرة، وكيف ارتبطت النقشة بحبيبات أبو هشيمة.

والمفاجأة أنّه، وبعد انفصاله عن ياسمين، تبيّن أن فنانة لبنانية وهي مادلين مطر قد ارتدت نقشة التايغر في صورها الأخيرة وراح البعض لربط اطلالتها هذه بأحمد وعلاقتها به.

فهل تصدم مادلين الجميع بعلاقتها معه أو أنها تحاول لفت النظر؟ أو أن الأمر لا يتعدّى الصدفة؟!.