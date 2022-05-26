شاهد .. إبنة الفنانة نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بإطلالة خادشة وملابس قصيرة .. والجمهور منصدم ! (صورة)

انت الان تتابع خبر إبنة الفنانة نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل بإطلالة خادشة وملابس قصيرة .. والجمهور منصدم ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

شاركت ​تيا ديب​ إبنة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، المتابعين صوراً جديدة عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ديب بإطلالة مميزة باللون الأسود، إرتدت فيها كروب توب مرفقاً بحزام لفّ بطنها، مع شورت قصير.



وطلبت تيا من الجمهور إختيار الصورة الأجمل من بين هذه الصور التي نشرتها.



إنتشرت الصور بشكل كبير جداً بين المتابعين، الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة، معبرين عن إعجابهم بها، وإعتبروا أن تيا تشبه والدتها الفنانة نوال الزغبي من ناحية الأناقة والشياكة العالية التي تتمتع بها.