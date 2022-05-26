شاهد .. أول ظهور للفنانة بوسي بعد ليلة الدخلة تصيب الجمهور بالصدمة.. لن تصدق كيف بدت بدون مكياج وفاجأت الجميع !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور للفنانة بوسي بعد ليلة الدخلة تصيب الجمهور بالصدمة.. لن تصدق كيف بدت بدون مكياج وفاجأت الجميع !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

تداول رواد السوشيال ميديا، عدة صور للفنانة بوسي وزوجها، أثناء استمتاعهما بشهر العسل، بعد حفل زفافهما يوم الأثنين الماضي في أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال بسيطة، وجاءت بوسى بمظهر رقيق حيث لم تضع أي من المساحيق التجميلية، حيث انصدم المتابعين من شحوبة وجهها، بدون مكياج.

وكان قد أقيم زفاف الفنانة بوسي داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتها.