شاهد .. زوجة النجم أشرف حكيمي تفاجئ الكل بظهور صارخ وجريء للغاية.. فستانها صدم كل من رآة !

انت الان تتابع خبر زوجة النجم أشرف حكيمي تفاجئ الكل بظهور صارخ وجريء للغاية.. فستانها صدم كل من رآة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت إطلالة زوجة اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، بمهرجان كان السينمائي في فرنسا، ضجة على مواقع التواصل بسبب ما اعتبره بعض المتابعين لباسا فاضحا.

وظهرت التونسية الإسبانية، هبة عبوك، في مهرجان كان برفقة زوجها، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بفستان أبيض على السجادة الحمراء، وسرعان ما تحولت إلى موضوع نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهاجم مغردون على تويتر أشرف حكيمي، وأبدى أحدهم “أسفه” بسبب لباس زوجة اللاعب.

في المقابل، أشاد آخرون بـ”الإطلالة الجميلة” للاعب وزوجته.

واعتبر مغرد آخر أن حياة أشرف الشخصية تهمه وحده ولا يحق للآخرين التدخل فيها.