شاهد .. أنتشار صورة نادرة من زفاف حسن يوسف ولبلبة قبل أكثر من 50 عاماً.. لن تصدق كيف كان شكلهما !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أنتشار صورة نادرة من زفاف حسن يوسف ولبلبة قبل أكثر من 50 عاماً.. لن تصدق كيف كان شكلهما !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

ارتبط اسم الفنان حسن يوسف بزوجته الحالية شمس البارودي والتي شكل معها ثنئيا فنيا قدما العديد من الأفلام لكن شمس لم تكن الزوجة الأولى في حياة يوسف.

في نهاية الستينات وقع الفنان حسن يوسف في غرام الفنانة لبلبة وكانت وقتها تبلغ من العمر 17 عاما لذلك رفضت والدتها الخطبة عندما تقدم يوسف إليها.

هددت لبلبة بالانتحار ما أجبر أمها على الموافقة وتم الزواج في حفل الزفاف حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، مثل ​شادية​ و​فريد شوقي​ وكثيرون ودام الزواج سبع سنوات.

تم الطلاق رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعت بين النجمين ولم يعرف السبب ولمن لاحقا صرحت لبلبة أنه أثناء تصويرها لفيلم “بنت بديعة” في عام 1972 كانت تقدم دور الراقصة “توحة”.

وجمعها مشهد مع الفنان حسين فهمي أضاف المخرج ​حسن الإمام​ للفيلم قُبلة بينهما وحينما إتصلت لبلبة بزوجها حسن يوسف تخبره رفض الأمر، وخيّرها بينه وبين الطلاق.