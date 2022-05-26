أخبار اليمن : الهدنة الإنسانية.. 119 خرقاً لقوى العدوان بـ7 محافظات

الهدنة الإنسانية.. 119 خرقاً لقوى العدوان بـ7 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 119 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خمس غارات شنها الطيران الاستطلاعي المسلح على مديرية البرح وجولة القصر بمحافظة تعز ومديرية مريس بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق للطيران الأباتشي في أجواء منطقة الصوح ومنطقة الفرع في جبهات ما وراء الحدود و47 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، والملاحيظ وتبة كاظم في رازح بمحافظة صعدة، والطينة بمديرية حيران محافظة حجة، ووادي جارة وجنوب عزران في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 14 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخي كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في الطينة بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في الروضة بمحافظة مأرب، وباب غلق بمحافظة الضالع، والمزرق بمحافظة حجة، ووادي جارة في جيزان.

وأفاد المصدر بأن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مكثف وقذائف دبابة مواقع الجيش واللجان في المصينعة والمرباش بمديرية رازح والشبكة بمنطقة المدافن وجبل كاظم في الملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى رصد 46 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، حجة، تعز، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.