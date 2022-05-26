شاهد .. أول ظهور لشقيق النجم محمد رمضان يصدم كل المصريين.. والمفاجأة الكبرى في مهنته الحالية والغير متوقعة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لشقيق النجم محمد رمضان يصدم كل المصريين.. والمفاجأة الكبرى في مهنته الحالية والغير متوقعة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

حقق أشقاء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فاعتبرهم الروّاد نسخة طبق الأصل.

ومن بين هؤلاء النجم المصري محمد رمضان وشقيقه الأكبر “محمود” الذي ظهر معه مؤخرًا في صورة جديدة، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين.





وتفاعل معه الكثير من المتابعين والروّاد، وقد رأى عدد كبير منهم أنه ثمة شبه واضح بين الفنان وشقيق.

مهنة شقيق محمد رمضان



الفنان المصري محمد رمضان يعتمد إيضًا على شقيقه محمود رمضان في تولي إدارة أعماله كافة من الحفلات والألبومات والكليبات، واستطاع شقيقه أن يجعل المشوار الفني لمحمد رمضان متألقًا وبنقلة نوعية من خلال النصائح والتوجيهات التي يمدّه بها، وتبدو العلاقة بينهما في إنسجام تام تتجاوز الأخوة إلى الصداقة المتينة أيضًا.