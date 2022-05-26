شاهد .. جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تُشعل الأنترنت بإطلالة صارخة وفستان مكشوف من الأسفل !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو تُشعل الأنترنت بإطلالة صارخة وفستان مكشوف من الأسفل !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

للمرة الأولى بعد ولادتها وخسارتها لأحد طفليها التوأم، تألقت ​جورجينا رودريغيز​ حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في العرض الأول لفيلم إلفيس على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي بفستان ضيق طويل بقماش براق وناعم وباللون الفضي جاء مكشوف الظهر وبفتحة طويلة وصلت إلى أعلى فخذها.



وصففت جورجينا شعرها بأن رفعته عن وجهها إلى الوراء وربطته وتزينت بالمجوهرات الماسية من خاتم وسوار مرصع بالزمرد الأخضر واعتمدت حلقا طويلاً بزمردتين كبيرتين، كما انتعلت صاندالاً مفتوحاً عالي الكعب بلون الفستان فبدت فاتنة، ولإكمال إطلالتها الجذّابة، اختارت جورجينا ظلال عيون برونزية ناعمة وأحمر شفاه وردي لامع.

إشارة إلى أن الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي انطلقت قبل خمسة ايام، وستتواصل فعالياته حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

