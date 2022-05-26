شاهد .. بعد 7 سنوات من وفاة نور الشريف.. فاروق فلوكس يخرج عن صمته و يفجر مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل الحاج متولي !! (تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر بعد 7 سنوات من وفاة نور الشريف.. فاروق فلوكس يخرج عن صمته و يفجر مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل الحاج متولي !! (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

قال الفنان المصري القدير فاروق فلوكس، إنه لا يعترف بفكرة الممثل في الدور الثاني، مضيفا أن النجومية مستمدة فقط من الادوار الاولى في الاعمال الفنية.

و أكد فاروق فلوكس، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن الفيصل ليس في طبيعة الدور وترتيبه لكن في الاخلاص في الدور الذي يسند للفنان نفسه يصبح نجماً.

وذكر فلوكس، مثالاً على ذلك، قائلاً : " على سبيل المثال في مسلسل عائلة الحاج متولي كنت قايم بدور راجل رزل طماع جاي يقش القرشين وهو شخص غير محبوب وده طبيعي أنها تبقى شخصية مش محبوبة لكن أنا لما حطيت إيدي فيه وعملته شخصية ظريفة ودمها خفيف وفي نفس الوقت " أونطجي" الشخصية ".

وكشف فلوكس أن الفنان الراحل نور الشريف هو من أسند له الدور وإختاره، قائلاً : " نور الشريف قال الدور ده بتاع فلوكس هوا الي يقدر يعمله ويالوظ الدور.

وأتم : " ده مثال يثبت أن النجومية لاتصنع بترتيب الدور وأنا مخدتش بطولة مطلقة في مسيرتي الفنية لكن هذا لايؤثر في لاني كل ماقدمته في مسيرتي الفنية أحببته وقدمته بكل إخلاص ".