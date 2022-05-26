وصول سفينة غاز ميناء الحديدة بعد احتجازها ٢٠ يوما
أكدت الشركة اليمنية للغاز أن سفينة الغاز "كلوديا غاز" المحملة بـ8249 طنا متريا من الغاز المستورد، ستصل إلى ميناء الحديدة، خلال الساعات القادمة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز علي معصار أن الإفراج عن هذه السفينة يأتي بعد احتجازها لمدة ٢٠ يوما من قِبل تحالف العدوان.
وأشار إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية والغاز واحتجازها، ما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.
ولفت معصار إلى أنه سيتم البدء بعملية تفريغ السفينة من قِبل الفريق الفني والتمويني والتجاري، المكلّف من الشركة، حال وصولها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وصول سفينة غاز ميناء الحديدة بعد احتجازها ٢٠ يوما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.