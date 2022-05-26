شاهد .. في ليلة الدخلة.. نورا تنبهت لسلوك حاتم ذو الفقار المخزي فلم تستحمل وطلبت الخلع فوراً ثم هربت لبيتها.. النجمة فضحت ما كان يفعله ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. نورا تنبهت لسلوك حاتم ذو الفقار المخزي فلم تستحمل وطلبت الخلع فوراً ثم هربت لبيتها.. النجمة فضحت ما كان يفعله ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

بسبب جمالها اللافت تعرضت الفنانة نورا =لشائعة الزواج السري، وكانت حديث الجمهور ووسائل الإعلام.

وأشعلت شائعة زواج نورا في عمر 70 عاما من رجل أعمال شهير مواقع التواصل ما جعلها تضطر للخروج عن صمتها، ووضع حدا لتلك الشائعات وتكذيبها كل على طريقته الخاصة.

وحرص مصدر مقرب من النجمة المعتزلة على نفي الشائعة وطالب الجميع بالتوقف عن تداول هذه الشائعة.

وما لا يعرفه الكثير أن نورا تزوجت مرتين، الأولى كانت من الفنان حاتم ذو الفقار وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة، ثم تزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل لكن انفصلا في عام 1998.

وقد قالت بعض المصادر ان نورا طلبت الخلع فوراً من زوجها بعد هروبها إلى بيتها في ليلة الدخلة، بعد أن دخلت عليه واكتشفت بانه يتعاطى المخدرات، وهو الأمر الذي أمضى بسببه فترة في السجن، وكان سببًا رئيسيًا أيضًا في بعده عن عالم الأضواء.

وقد تعرض ذو الفقار قبل وفاته لعدد من الأزمات كان أهمها تعرضه لحادث أثر في قدرته على الحركة، ولم يستعن به المنتجون أو المخرجون في أي أعمال بعده، مما أثر على نفسيته كثيرًا، ورحل في هدوء وحيدًا عن عمر 58 عامًا، وقد علم برحيله بعد وفاته بعدة أيام حيث كان في منزله وحيدًا وقامت أسرته بالاتصال عليه أكثر من مرة، ليجدوه في النهاية متوفيًا بشقته بعد رحيلة بأيام وحيدًا.