شاهد .. ماذا لو طلب منك المخرج أداء قبلة أو حضن في أحد المشاهد ؟؟ .. شريف سلامة يصدم لميس الحديدي ويجيب بجرأة غير مسبوقة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ماذا لو طلب منك المخرج أداء قبلة أو حضن في أحد المشاهد ؟؟ .. شريف سلامة يصدم لميس الحديدي ويجيب بجرأة غير مسبوقة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

كشف الفنان شريف سلامة عن رأيه في مصطلح السينما النظيفة، وأداء القبلات والأحضان ضمن مشاهد الأفلام.

وقال شريف سلامة خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON : أنا مع الفن كفن ولكن لا يعني ذلك فتح الموضوع على البحري.

وأضاف : هذه الأمور مقبولة إذا كان هناك ما يستدعي وجودها في العمل، لكن أشعر دائما أنها موجودة كعنصر جذب للتريلر أو الفيلم، ونحن نقدم الحقيقة في الأعمال الفنية لكن ليس ضروريا رؤية الحقيقة بخصوصيتها الشديدة.

وردا على سؤال ماذا لو طلب منك المخرج أداء قبلة أو حضن في أحد المشاهد؟ قال : "حضن أوكي، إنما قبلة فيها تأثر وتأثير لتوصيل شيء معين لا أظن".

وتابع : "الدنيا اتغيرت ومعتقدش لها لازمة دلوقتي".

يذكر أن شريف سلامة شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي" تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج جمال العدل، إخراج محمد العدل وبطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، حاتم صلاح وأحمد ماجد.