شاهد .. ظهور مفزغ ومُغاير للنجمة المعتزلة نورا.. لن تصدقوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزغ ومُغاير للنجمة المعتزلة نورا.. لن تصدقوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

أحتفلت الفنانة مي نور الشريف في مارس الماضي بـ«يوم الأم»، وحرصت على تهنئة والدتها النجمة بوسي، وخالتها النجمة المعتزلة نورا، بيوم الأم، في أحدث ظهور لهن.

ووجهت ابنة الفنان الراحل نور الشريف، رسالة معايدة منها لوالدتها، مع نشر صورة جمعتها بوالدتها وشقيقتها سارة برفقة خالتها الفنانة المعتزلة نورا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، وعلقت مي على الصورة لتقول: «أمي حبيبتي، مامي وخالتي نورا... ربنا يخليكوا ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكم».

وأضافت: «ربنا يديمكوا نعمة عليا ودائماً مجمعنا واحنا في أحسن صحة وحال، يا رب انظر إلينا نظرة كرم، ويخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي وأختي وصحبتي ويا رب تكونوا راضيين عني بحبكوا».

وظهرت نورا في الصورة بإطلالة فاجئت الجميع حيث بدت بملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.

يُذكر أن نورا اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1996. بعد مسيرة فنية قدَّمت خلالها أعمالاً ناجحة، أبرزها: «ضربة شمس»، و«العار»، و«عنتر شايل سيفه».