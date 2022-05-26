شاهد .. زوج نهلة سلامة طلب منها أمراً صادماً في ليلة الدخلة فطلبت ورقة الطلاق فوراً.. فضحت سرّاً خطيراً للعلن وبكل جرأة !

انت الان تتابع خبر زوج نهلة سلامة طلب منها أمراً صادماً في ليلة الدخلة فطلبت ورقة الطلاق فوراً.. فضحت سرّاً خطيراً للعلن وبكل جرأة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة الشهيرة نهلة سلامة أن إحدى زيجاتها إستمرت 48 ساعة فقط طلبت فيها الطلاق صباحية لليلة الدخلة بكل جرأة ودون خجل.

و الزيجة وفقاً للفنانة كانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح.

وكانت في تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.​​​​​

هذا نشأت الفنانة نهلة فاروق سلامة والشهيرة في أسرة متشبعة بالفن منذ نعومة أظافرها، ولم لا ووالدها هو الموسيقي فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغير.

عمها الموسيقي جمال سلامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها اختارت لنفسها طريقاً مختلفاً في الفن وهو التمثيل.

وسلامة من هي من مواليد القاهرة في 31 أيار/مايو عام 1968، وقد إنفصل والدها عن والدتها عندما كان عمرها سنة واحدة فقط، وقال في أحد لقاءاته إن والدتها علّمتها القسوة، بالرغم من أنه ظل على تواصل معها وكان يتابع تعليمها حتى الجامعة.كانت البداية لنهلة سلامة منذ الثمانينيات من خلال المسرح، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط".