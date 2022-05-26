شاهد .. بعد إختفائها فجأة عن الأنظار .. نجمة طيور الجنة رغد الوزان تصدم الكل بظهور جديد لن تصدق كيف أصبحت بعد أن تزوجت !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر بعد إختفائها فجأة عن الأنظار .. نجمة طيور الجنة رغد الوزان تصدم الكل بظهور جديد لن تصدق كيف أصبحت بعد أن تزوجت !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

رغد زيد أسامة محمد الوزان، منشدة أردنية من أصول سورية ولدت في 29 6 2000، والدها زيد الوزان ووالدتها السيدة إيناس أباظة ولديها أخ فقط وهو أسامة الذي شاركها في التمثيل بالعديد من الكليبات.

تعرف عليها خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة أثناء زيارته لمدرستها فلفت نظره تمكنها المسرحي وجمال حركاتها الطفولية وحسن أدائها لدور الخنساء في مسرحية مدرسية فقرر أن تكون الوجه الأول الذي يظهر على قناة طيور الجنة في إنطلاقها بتاريخ 2512008.

بدأت رغد التي لقبت بعصفورة طيور الجنة مسيرتها في القناة بتمثيل صوت المنشدة ' ميادة الحاج ' فكان أول أعمالها أنشودة ' بابا تلفون ' التي ماتزال إلى الآن جزء من ذكرى كل طفل وأب وأم تتردد على ألسنتهم.

وشكّلت الطفلة ​رغد الوزان​ حين انطلاقتها في قناة "​طيور الجنة​" ضجة كبيرة آنذاك، اذ قدّمت العديد من الأغاني، ومنها "​أسناني واوا​" الذي أطلّت بالكليب الخاص لها الى جانب الوليد والمعتصم مقداد.

وبعد تحقيقها شهرة كبيرة في عمر صغير، تركت رغد "طيور الجنة" واختفت فجأة عن الإعلام، اذ كانت من أهم الوجوه التي تطل على القناة حينها.

واللافت هو أن الجمهور دائما ما يذكرها ويسأل عنها، وقد أفادت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن عمرها حاليا 22 عاماً وهي متزوجة وربة بيت.