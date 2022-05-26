شاهد .. هيفاء وهبي تواصل استفزاز ياسمين صبري بعد أن طلقها أبو هشيمة.. لكن ما فعلته هذه المرة صدم الكل ولا يُصدق !!

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تواصل استفزاز ياسمين صبري بعد أن طلقها أبو هشيمة.. لكن ما فعلته هذه المرة صدم الكل ولا يُصدق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

أثارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد إقادامها على تصرف وصفوه بأنه استفزاز مستمر للفنانة ياسمين صبري.

وظهرت هيفاء بـ"توب" بنقشة الفهد، بعد فترة قصيرة على انفصال طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عن النجمة المصرية ياسمين صبري.

وحصدت صور وهبي التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" أكثر من 300 ألف إعجاب، حيث قالت: "احلا شي راحة البال"، الامر الذي جعل الجميع يقول بأنها سعيدة بطلاق ياسمين.

ونسّقت وهبي "توب" الفهد مع بنطال من قماش الدنيم (جينز).

يُذكر أن ياسمين صبري وبعد طلاقهما من أبو هشيمة تعاقدت على مسلسل جديد بعنوان "الشادر"، ويتكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصّات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته: أشرف عبد الباقي ووفاء عامر. وتجسد ياسمين صبري خلاله شخصية فتاة شعبية، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي داخل شادر للأسمك، حيث حلقات بيع الأسماك والمزادات اليومية وحكايات الصيادين بشكل عام.