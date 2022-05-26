شاهد .. حللوا جثمان زوجة الفنان كاظم الساهر فانكشف سرّ وفاتها الصادم والمخفي !! لن تصّدق السبب وبما أوصت !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر حللوا جثمان زوجة الفنان كاظم الساهر فانكشف سرّ وفاتها الصادم والمخفي !! لن تصّدق السبب وبما أوصت !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

بدأت التساؤلات إثر وفاة زوجة النجم كاظم الساهر عن سبب هذا الرحيل خاصة أنه لم تنتشر أي معلومات في السابق حول مرضها.

وقالت وسائل إعلامية عربية إنه :"بحسب بعض المعلومات فإنه وبعد تحليل الجثمان فإن سبب وفاة زوجة كاظم الساهر هو تعرضها لجلطة دماغية حادة أثناء زيارة عائلية إلى العراق".

وتواصل الوسائل :"المعلومات كشفت أن عروبة زوجة قيصر الغناء العربي تم نقلها إلى المستشفى وكان من المفترض أن تجري عملية جراحية لكن خطورة وضعها لم يسمح بذلك".

وتضيف :"المعلومات أن عروبة في الفترة الأخيرة تدهورت صحتها وصولاً إلى وفاتها ولم يعلن القيصر في السابق عن مرضها"

الجدير بالذكر أن مصادر إعلامية قالت إن الراحلة "طلبت أن يتم دفنها في نفس المكان حيث تتوفى ولذلك تم دفنها في السليمانية بحضور الكثير من الشخصيات الرسمية في العراق" في وصيتها الأخيرة وهو ما فجّر ضجة.