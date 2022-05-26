شاهد .. لن تصدقوا من هي ابنة الفنان إدوارد.. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة في هويتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هي ابنة الفنان إدوارد.. ممثلة شهيرة دخلت عالم التمثيل من أوسع أبوابه .. والمفاجأة في هويتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

ظهر الفنانة الشابة ماريا ابنة الفنان إدوارد ضمن مسلسل حواديت الشانزليزيه الذى تدور أحداثه فى فترة الخمسينات، من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناوله بشكل مشوق وتجسد دور مطربة ضمن الأحداث.

وتعد المرة الثانية التى تشارك فيها ماريا فى عمل فنى بعد مسلسل "صاحب السعادة" مع الزعيم عادل إمام، وتم طرحه من حوالى 5 سنوات، وشارك فى بطولته كل من الفنانة لبلبة وخالد زكى وأمينة خليل ونهال عنبر وأشرف زكى ومن تأليف يوسف معاطى، وإخراج رامى إمام.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى وإشراف عام حسام شوقى، ومنتج فنى فتحى إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيلز

وهو من بطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، إنجى المقدم، مى سليم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.