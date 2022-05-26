شاهد .. مين هو الفنان المناسب لتجسيد سيرة إسماعيل ياسين ؟؟ .. رد صريح من حفيدة الفنان صدمت به الكل ولا يٌصدق على الإطلاق !!

انت الان تتابع خبر مين هو الفنان المناسب لتجسيد سيرة إسماعيل ياسين ؟؟ .. رد صريح من حفيدة الفنان صدمت به الكل ولا يٌصدق على الإطلاق !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عن إمكانية موافقتها على تجسيد الأجيال الجديدة السيرة الذاتية لجدها الراحل.

وفاجأت سارة ياسين الجميع برد غير متوقع حيث قالت: مش هوافق إن السيرة الذاتية لجدي الراحل يتم تجسيدها من فنانيين الجيل الحالي، لازم اراجع الورق وأقرأه كله وأتاكد إن مفيش معلومه غلط.

وأضافت: لما اتعرض قبل كده وافقنا عليه عشان بابا كان فيها وراجع كل الاحداث والتاريخ بتاعه فعشان كده المسلسل طلع للنور، لأن جزء كبير منه بابا اللي كاتبه، وبابا واخده عن برنامج راديو اسماعيل ياسين كان مسجله بصوته.

يذكر أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين شارك في أكثر من 260 فيلماً في السينما المصرية خلال مسيرته الفنية، التي بدأت في الثلاثينات وانتهت سنة 1972.