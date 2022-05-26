شاهد .. سألوا بطل مسلسل الإختيار لماذا ترفض الظهور في برنامج رامز جلال فكان رده صريح للغاية وصعق الكل بما قاله !!

انت الان تتابع خبر سألوا بطل مسلسل الإختيار لماذا ترفض الظهور في برنامج رامز جلال فكان رده صريح للغاية وصعق الكل بما قاله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

قال الفنان ياسر جلال إن شقيقه رامز أصبح نجما عالميا بسبب برامج المقالب التي يقدمها.

وأوضح خلال لقاء قديم مع إذاعة "الراديو 9090" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، أن رامز جلال حقق نجاحات كثيرة حتى أنه يشاهد تقارير عنه في التليفزيوين الألماني وأمريكا.

وأضاف مؤكدا فخره بشقيقه، مشيرا إلى أنه يقدم برامج الكاميرا الخفية التي تعرض في كل دول العالم لكن بطريقته الخاصة، داعيا له بالنجاح والتوفيق.

وأكد ياسر أنه لن يظهر مع شقيقه لأنه لا يحب البرامج خاصة التي يحصل فيها الضيف على مبلغ مالي مقابل ظهوره.

يذكر أن آخر عمل فني للفنان ياسر جلال كان ملسسل الإختيار 3 والذي تم عرضه في رمضان الماضي حيث قدم دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.