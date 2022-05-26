شاهد .. لن تصدق من هي زوجة الراحل غسان مطر.. ممثلة شهيرة دخلت مجال التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة في هويتها !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة الراحل غسان مطر.. ممثلة شهيرة دخلت مجال التمثيل من أوسع أبوابه والمفاجأة في هويتها !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

الفنان الراحل غسان مطر، صاحب الصوت الرخيم، والملامح الحادة الواضحة تلك الصفات جعلت منه شخصية مناسبة لتجسيــد أدوار الشـر فى الدراما والسينما.

ولكن مــا لا يعرفه العديد من جمهور الراحل غسان مطر أنه كان لديه الكثير من الأسـرار والمحطات الهامة فى حياته، التى منها هويته، إذ أنه كان فدائيًا فلسطينيًا وأيضًا هوية زوجته الفنانة المصرية الشابة.

حيث ارتبط الفنان الراحل غسان مطر، بالفنانة الشابة “سما مطر“، التي قامت بتمثيل عدد من الأعمال الفنّية منها “نظرية الجوافة”، و”الخفافيش” وفيلم “العبد الهارب” ومسلسل “أدهم الشرقاوي” و”قصة حب”.

يُذكر عن سما مطر، خريجة كلية الفنون الجميلة، بدأت التمثيل من خلال مسرح الكلية، بعد تخرجها شــاركت في عــدد من المسـرحيـات التابعة لمسرح الدولة منها “مخدة الكحل”، “الأوله في الغرام”، لمنال سلامة و”الصرخة” التي حصلت فيها على دور البطولة المطلقة، شاركت أيضًا في أفلام سينمائية منها “بنات وسط البلد” لمنة شلبي وهند صبري