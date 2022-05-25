شاهد .. هكذا سخرت سماح أنور من فان دام بعد مشاركته في رامز موفي ستار.. وجهت له إهانة قاسية لم تكن متوقعة !!

انت الان تتابع خبر هكذا سخرت سماح أنور من فان دام بعد مشاركته في رامز موفي ستار.. وجهت له إهانة قاسية لم تكن متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/26 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

شارك النجم البلجيكي فان دام، في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال رامز موفي ستار والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكان ضحيته العديد من الفنانين والمشاهير الذين تم استدعائهم بحجة المشاركة في فيلم مع النجم العالمي.

وما أن عرضت بعض من حلقات البرنامج، سارعت الفنانة سماح أنور، للسخرية من النجم العالمي فان دام بعد ظهروه مع رامز جلال في البرنامج.

وكانت قد نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة مضحكة لها، مصحوبة بتعليق ساخر على الممثل البلجيكي فان دام، بعد ظهوره "سنيدا" للفنان رامز جلال في برنامج المقالب "رامز موفي ستار".

وقالت سماح أنور: "والله الواحد كل ما يشوف بلوة فان دام يحمد ربنا على قلة الشغل"، في إشارة لحملة الانتقادات التي يتعرض لها الممثل البلجيكي عبر مواقع التواصل التواصل الاجتماعي؛ لموافقته الاشتراك في هذا البرنامج بدور هزلي من أجل الأموال.

الجدير بالذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال وشارك فيه فان دام، قد عرض في السباق الرمضاني 2022، وتم تصوير حلقاته في العاصمة السعودية الرياض على نفقة هيئة الترفيه السعودية.