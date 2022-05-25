شاهد .. القبض على سيدة مصرية هاربة من 364 سنة سجن في 160 حكمًا قضائيًا.. لن تصدق السبب وما تفعله !!

انت الان تتابع خبر القبض على سيدة مصرية هاربة من 364 سنة سجن في 160 حكمًا قضائيًا.. لن تصدق السبب وما تفعله !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، القبض على إحدى السيدات هاربة من التنفيذ عليها في 160 حكمًا قضائيًا بالحبس 364 سنة.



وفي التفاصيل تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليها في عدد 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا شيكات، بإجمالي حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه.

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحسب القاهرة 24.