شاهد .. موظف «أوسيم» واجه زوجته بخيانتها له لكن النهاية كانت الصادمة وأحزنت كل المصريين.. تفاصيل ما حدث !!

انت الان تتابع خبر موظف «أوسيم» واجه زوجته بخيانتها له لكن النهاية كانت الصادمة وأحزنت كل المصريين.. تفاصيل ما حدث !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة قتل موظف لزوجته بمنطقة أوسيم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت تفاصيل قتل موظف لزوجته داخل منزلهم بمنطقة أوسيم.

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد بقتل زوج لزوجته داخل منزلهما بمنطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة مسجاة على الارض وبها طعنات متفرقة بالجسد.



وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن زوجها تخلص منها بسبب شكه في سلوكها، وواجهها بخيانتها له، حيث نشبت بينهم خلافات قام بإنهاء حياتها بطعنات مستخدما سكين.