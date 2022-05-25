شاهد .. حبيبة أبو هشيمة الجديدة تُهين ياسمين صبري بطريقة صادمة أشعلت الأنترنت !! لن تصدق من تكون ؟

انت الان تتابع خبر حبيبة أبو هشيمة الجديدة تُهين ياسمين صبري بطريقة صادمة أشعلت الأنترنت !! لن تصدق من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

أثار انفصال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والنجمة المصرية ياسمين صبري جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد زواج استمر مدة عامين رافقه العديد من الشائعات.

وكان رجل الأعمال المصري قد قام بحذف جميع الصور التي تجمعه بزوجته السابقة ياسمين صبري عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، ونشر رسالة يقول فيها: "انا لا اخسر أبداً، إما أربح أو أتعلّم" وذلك بعد انتشار اخبار انفصالهما، وهو ما اعتبره الجمهور طريقة ابو هشيمة في تأكيد الخبر

ولكن المفاجأة هو تداول شائعات حول علاقة رومانسية جديدة تربط أحمد أبو هشيمة بالنجمة وعارضة الأزياء الليبية "خلود المقرجي"، وذلك بعد أيام قليلة فقط من انتشار اخبار عن علاقة تجمعه بخبيرة التجميل مورينا تاراكو

وزادت خلود المقرجي من أثارة الشكوك حول علاقتها بأبو هشيمة عندما نشرت صورة لها بقميص بنقشة التايجر، حيث ارتبطت هذه النقشة بأحمد وذلك لظهور طليقتيه هيفاء وهبي وياسمين صبري بنفس الاطلالة خلال فترة ارتباطهما وربط الجمهور بحبه لهذه النقشة

ولم يتوقف الأمر هنا حيث علقت خلود على الصور قائلة: "أخبروا الحمقى أننا لا ننافس أحد، فعندما بدأنا لم يكنّ لهم وجود أصلاً"، وأعتقد الكثيرون بان هذه الرسالة موجهّة إلى ياسمين صبري وجمهورها.