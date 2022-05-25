شاهد .. لن تصدق من هي زوجة الفنان ’’أحمد مكي‘‘ التي أخفاها عن الإعلام لسنوات.. والمفاجأة بثروتها الخيالية وجمالها الذي يسلب العقول ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق من هي زوجة الفنان ’’أحمد مكي‘‘ التي أخفاها عن الإعلام لسنوات.. والمفاجأة بثروتها الخيالية وجمالها الذي يسلب العقول ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

تصدر الفنان أحمد مكي محركات البحث خلال الشهر الفضيل، بعد نيل مسلسله الكبير أوي 6 نسب مشاهدة عالية وضعته في صدارة الناجحين بين الفنانين.

وعاد مكي لتسيد المشهد الفني بعد غياب فني طويل استمر لسنوات بعد آخر جزء من الكبير أوي "الجزء الخامس" والذي نال حينها نسب مشاهدة ضعيفة.

ومع تزايد الاهتمام بأخبار مكي زاد فضول الجمهور لمعرفة أسرار من حياته الشخصية وهوية زوجته وأوبنائه.

وقال مؤخرا في حديثه لإذاعة "نجم إف إم" المصرية، أن لديه طفل يدعى أدهم، واللافت أن مكي كان يرفض تماما الخوص في تفاصيل حياته الشخصية، وأغلب الجمهور فوجئ بأنه متزوج أصلا.

أحمد مكي متزوج منذ سنوات طويلة وكان حينها في بداية انطلاقه وشهرته، ورفض تماما الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام، واكتفى بحفل عائلي بعيد عن وسائل الإعلام تماما، حيث يفضل أن تكون حياته الشخصية بمعزل تماما عن مهنته كممثل ومطرب ومخرج ومؤلف أيضا.

زوجة أحمد مكي هي سيدة أعمال ناجحة جدا ومحبوبة من قبل المتعاملين معها، ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر، وأغلب روادها من نجمات الفن مثل أنغام وسمية الخشاب وصفاء أبو السعود وغيرهن، حيث يترددن على أغلب فروع تلك المراكز، الذي تقدر بمبالغ خيالية.

وبدورها تتواجد زوجة مكي وهي معروفة بلقبه أيضا "مكي" وليس لقب أسرتها، باستمرار في فروع تلك المراكز وتتواصل مع روادها.