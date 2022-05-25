شاهد .. اللبنانية لاميتا فرنجية تزلزل السوشيال ميديا بإطلالة خادشة.. نائمة على الشاطئ وأنكشاف المستور ! (صورة)

انت الان تتابع خبر اللبنانية لاميتا فرنجية تزلزل السوشيال ميديا بإطلالة خادشة.. نائمة على الشاطئ وأنكشاف المستور ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

شاركت عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية ​​لاميتا فرنجية​​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بإطلالة عن شاطئ البحر.

وبدت لاميتا فرنجية بالصور التي نشرتها، وهي مستلقية على الشاطئ، وبدت بإحدى الصور وهي تتظاهر بالنوم بهدف اختيار صورة فريدة لها.



وارتدت فرنجية فستان قصير تميز بقصته المميزة بلونه اللامع.



وكانت قد ظهرت لاميتا فرنجية مؤخرا، بإطلالة تشبه الأميرات، وإرتدت فستاناً باللون الأصفر، بفتحة عند الخصر، وشق على أحد الساقين، طويل وضيق ومن دون أكمام، كما نسقت معه حذاء صيفي باللون الذهبي ومجموعة أكسسوارات زادت الفستان أناقة.



أما من الناحية الجمالية، فتركت لاميتا فرنجية شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بملامحها.