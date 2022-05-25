شاهد .. الكشف عن السبب الصادم وراء رفض تغسيل جثمان سمير صبري مباشرة ؟؟ فنان يفجّر مفاجأة صدمت كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر الكشف عن السبب الصادم وراء رفض تغسيل جثمان سمير صبري مباشرة ؟؟ فنان يفجّر مفاجأة صدمت كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منير مكرم، عن وصية الفنان سمير صبري، والتي حدد شخصا معينا لتنفيذها، وهو المخرج الإذاعي محمد تركي مخرج برنامج ذكرياتي الذي كان يقدمه صبري كل ثلاثاء على إذاعة الغناء.

وأشار مكرم أن محمد تركي كان آخر شخص لازما لسمير صبرى في لحظات حياته الأخيرة، وأوصاه بأن يتولى متابعة عملية دفنه عندما يموت، وأعطاه مفتاح المقبرة، وطلب منه أن يفتحها بنفسه ويدفنه فيها، واخبره ان هناك مبلغا ماليا تركه للعملية كلها، وأوصاه أن يكون معه في الغُسل بعد الوفاة.

وأشار منير انه التزم بوصية الفنان كما كتبها، ولم يبدأ عملية الغسل بعد الوفاة مباشرة، بل انتظر قدوم المخرج محمد تركي، مؤكدا انه يهتم بمتابعة اجراءات الدفن مع كل زملائه، ويتابع مع أهل المتوفي خطوة بخطوة، معتبرا ان هذا نابع من قلبه وواجبا عليه، رافضا اعتبار الدافع وراء ما يقوم به عمله النقابي فقط، واصفا الأمر بأنه "محبة في البداية" وتعلم ذلك من والدته.

وقال الفنان منير مكرم بطل برنامج المقالب "اديني عقلك" إن آخر مرة اتفرج فيها صبري، قبل وفاته بشهر ونصف، عندما زاره مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في المستشفى.

وذكر التقرير الطبى الخاص، أن سبب وفاة الفنان سمير صبري هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، حيث كان الراحل يعانى من بعض الأمراض المزمنة تتعلق بإصابته بأمراض الضغط والقلب والسرطان.