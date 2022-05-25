شاهد .. ياسمين صبري تفضح أسرار زواجها بأبوهشمية دون رحمة أمام الملأ !!.. تزوجته دون مهر أو مؤخر وهذا ما فعله ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفضح أسرار زواجها بأبوهشمية دون رحمة أمام الملأ !!.. تزوجته دون مهر أو مؤخر وهذا ما فعله ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري حاسمة جدل الأخبار التي ترددت حول حصولها على هدايا بقيمة 15 مليون جنيه من طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

الفنانة الحسناء التي تصدرت أخبار طلاقها الترند خلال الأيام الماضية قالت بكلِّ جرأة ودون خجل: "إنها تزوجت أبو هشيمة يوم 17 نيسان (أبريل) من عام 2020 ، من دون مهر أو مؤخر صداق" وهو ما صدم الصحافيين لوهلة.

ورغم ذلك بيّنت الفنانة صبري في تصريحات صحافية أن أبو هشيمة كان بالفعل زوجاً كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل عن الـ15 مليون جنيه كلام غير صحيح.





وفي تصريحاتها أيضاً نفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة.