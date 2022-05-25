شاهد .. حبيبة الفنان اللبناني ’’وائل كفوري‘‘ تغيرت وأصبحت شديدة الجمال .. والجمهور مصدوم !! (اتفرج صور)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

لا شك ان شانا عبود حبيبة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ تثير فضول محبيه خصوصا انها لا تظهر معه كثيرا في المناسبات العامة كما ان صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ولا يمكن الا لعدد محدد من المقربين منها ان يروا صورها التي تنشرها.

لكن بعد ان انتشرت صور قديمة وجديدة لها لاحظ كثر انها ليست من محبي عمليات التجميل لكنها قامت ببعض التعديلات على صعيد الانف الا انها مع تقدمها بالعمر اصبحت اجمل وما اثر على ذلك تسريحة الشعر التي اعتمدتها فاصبح لونه افضل من قبل ولاق بها.