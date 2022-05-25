شاهد .. دنيا سمير غانم وزوجها يفجران ضجة واسعة بما فعلاه في جنازة سمير صبري.. والجمهور بصدمة : عيب و ماينفعش كده !!

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم وزوجها يفجران ضجة واسعة بما فعلاه في جنازة سمير صبري.. والجمهور بصدمة : عيب و ماينفعش كده !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

بعد ظهور رامي راضوان ممسكا بأيدي زوجته دنيا سمير غانم أثناء تواجدهما في صلاة الجنازة علي الفنان الراحل سمير صبري تفجرت ضجة كبيرة دفعت بعض الجمهور للهجوم علي عليهما إذ رأى البعض بأن رامي راضوان لا يصح بأنه يمسك بيد زوجته في هذه المناسبة.

وتقاذفت على دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي راضوان في جنازة سمير صبري، ردود أفعال سلبية من الجمهور.

وانتشرت بعض التعليقات التي تضمن إنتقادات ومن أبرزها:" الحركة دي في البيت لوحديكم ، اي لازمة ماسكة الأيد يعني.. عادي ما يمشوا جنب بعض.. مش لازم مسكة الأيد يعني.. هو احنا في لندن ولا أيه"، وغيرها من التعليقات.

من جانبه وعلى غير ما هو متوقع علّق تامر أمين عن أزمة صورة دنيا سمير غاتم وزوجها الإعلامي رامي راضوان من خلال برنامج “أخر النهار” قائلا:" الدنيا مقلوبة والناس بتقول دول عملوا مصيبة في عزاء الفنان سمير صبري، راجل وزوجته ماسكين أيد بعض ورايحين يأدو واجب العزاء".

وكان قد توفي الفنان المصري الشهير سمير صبري يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ ٨٦ عاما بعد صراع مع المرض.