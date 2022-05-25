شاهد .. بتعمل إيه عند شيرين عبدالوهاب وبناتها وجه الفجر ؟؟ حسام حبيب فضح كلّ شيء في مركز الشرطة !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر بتعمل إيه عند شيرين عبدالوهاب وبناتها وجه الفجر ؟؟ حسام حبيب فضح كلّ شيء في مركز الشرطة !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

في أحدث تطورات قضية الفنان المصري حسام حبيب وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تدخل السلطات المصرية أخلت النيابة العامة سبيل الفنان حسام حبيب بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه.

وبعدتوجيه اتهام له بتهديد الفنانة شيرين عبد الوهاب بسلاح ناري والتعدي عليها بألفاظ سب وقذف كشف الفنان عن سبب تواجده في شقة الفنانة وجه الفجر.

في البداية، نفى حبيب استخدامه سلاحًا ناريًا "مسدس" في تهديد شيرين، عقب القبض عليه لتحريرها محضرًا ضده، بعدم التعرض لها ولابنتيها، وذكر أن السلاح الناري المضبوط بحوزته ملكه ومرخص، ويحمله بصفة قانونية.

وقال إنه توجه إلى فيلا شيرين فجراً للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافياً تهديدها أو الاعتداء عليها.

هذا وكانت قد طالبت شيرين بالحصول على تعهد منه بعدم التعرض لها، ولابنتيها، وذلك بعد إبلاغها شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة مطالبة بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.