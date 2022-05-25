شاهد .. سألوا ناهد السباعي : ليه طلبتي الطلاق من زوجك في ليلة الدخلة ؟؟ .. فأجابت بكل جرأة وكشفت السر المخفي للعلن !

انت الان تتابع خبر سألوا ناهد السباعي : ليه طلبتي الطلاق من زوجك في ليلة الدخلة ؟؟ .. فأجابت بكل جرأة وكشفت السر المخفي للعلن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة ناهد السباعي، خلال استضافتها في وقت سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم عن كواليس انفصالها عن زوجها قبل ليلة الدخلة بساعات قليلة بعد كتب الكتاب.

حيث قالت ناهد السباعي: «تلقيّت رسالة من شقيقي المتوفى، منعتني من الزواج.. تحدّثتُ مع الله وطلبت منه أن يرشدني إلى الطريق السليم وناجيته قائلة يا رب أنا مش فاهمة ومش عارفة أختار إيه ثم أرشدني لهذا الطريق».

ولكن هناك عدد من المصادر الفنية، كانت قد أكدت خلال تصريحات صحفية، أن هناك مشاجرة حادة وقعت بين ناهد السباعي وزوجها، ما أدّى لإلغاء حفل الزفاف، الذي كان من المقرّر إقامته في العين السخنة، وتم إخبار المدعوين بإلغاء حفل الزفاف عبر تطبيق «واتساب».