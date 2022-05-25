شاهد .. بعد طلاقة عن ياسمين صبري.. هيفاء وهبي تُغري أبو هشيمة وتكشف عن صدرها بملابس خادشة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد طلاقة عن ياسمين صبري.. هيفاء وهبي تُغري أبو هشيمة وتكشف عن صدرها بملابس خادشة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

سحرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بصور نشرتها عبر الانستغرام، من أحدث اطلالاتها، ظهرت فيها مرتدية توب نمري ضيق ومكشوف من الأعلى، برزت منه مفاتنها بشكل لافت، ونسقته مع سروال جينز، وسدلت شعرها، وتزينت بمكياج ناعم وبعض المجوهرات، وعلقت على الصور قائلة: "احلا شي راحة البال.

تفاعل المتابعون مع صور هيفاء وهبي، وانهالت تعليقات المعجبين الذين أثنوا على جمالها وسحر اطلالتها، معبرين عن حبهم لها واعجابهم بظهورها اللافت، ومن أبرز التعليقات كانت لمتابع أردني علق على صور الفنانة وكتب: "هيفاء اشتقنا الك بالأردن نستناكي تعملي حفلات تتحفينا فيها بحضورك"، ونال هذا التعليق اعجاب المتابعين.

ومؤخرا شاركت هيفاء وهبي متابعيها، تدريباتها على الرقص، في إطلالة رياضية اعتمدت فيها "توب" سوداء وبنطالاً أحمر، وأشار البعض أن انها تتدرّب تحضيراً لعملها الفني المقبل بعد فيلم "أشباح أوروبا" الذي خرج من موسم عيد الفطر في مصر، ونالت اطلالتها اعجاب المتابعين.

وعلى الصعيد الفني، قاربت الفنانة اللبنانية على الانتهاء من تصوير فيلم "رمسيس باريس" حيث لم يتبقى الا أيام قليلة وينتهي من التصوير، لتبدأ مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدا لعرضه الذي لم يحدد توقيته، ويعتبر هذا الفيلم بداية عودة هيفاء وهبي للسينما بعد غياب 8 سنوات، منذ أن قدمت فيلم “حلاوة روح".

وتم تصوير فيلم رمسيس باريس بين فرنسا ومصر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حيث يقرر أبطال العمل بعد التجمع فى فرنسا تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.