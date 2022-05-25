شاهد .. نجمة مسلسل ‘‘جميل وهناء’’ الحسناء تصدم بظهور مفزع وكارثي .. لن تصدق كيف أصبح شكل ’’الآنسة وردة‘‘ بعد أن صارت عجوزاً.. !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل ‘‘جميل وهناء’’ الحسناء تصدم بظهور مفزع وكارثي .. لن تصدق كيف أصبح شكل ’’الآنسة وردة‘‘ بعد أن صارت عجوزاً.. !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت بطلة مسلسل جميل وهناء الفنانة رباب كنعان ، الجمهور بأول ظهور لها بعد غياب طويل، حيث كشفت الصورة عن تبدل ملامحها.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكنعان بعد أن أعلنت اعتزالها بمنشور كتبته عبر صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وبمجرد تداول صورة نجمة مسلسل جميل وهناء بدور "الآنسة وردة" انهالت التعليقات التي عبرت عن دهشة أصحابها بإطلالة رباب كنعان ومن بين هذه التعليقات: “العمر بيجري”، “معقول هذه هي هي الملامح تبدلت”، “مشان الله اخر اشي حضرتلها ياه جميل و هنا من وقتها فكرتها معتزله ولا ميته”

وكان مسلسل يوميات جميل وهناء مرتبة متقدمة في قائمة مسلسلات الكوميديا السورية لتوافر كل عوامل النجاح فيه من القصة إلى تمثيل أبطاله .