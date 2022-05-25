شاهد .. تحدت أبو هشيمة من أجله.. النجم الشهير الذي تسبب في طلاق الفنانة ياسمين صبري وخراب بيتها !! لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تحدت أبو هشيمة من أجله.. النجم الشهير الذي تسبب في طلاق الفنانة ياسمين صبري وخراب بيتها !! لن تصدق من يكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

فجر خبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لاتزال مستمرة حتى اليوم.

يتواصل التفاعل، لمعرفة المزيد من التفاصيل والأسرار حيال قضية انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وكشفت مصادر مقربة من النجمين أن الانفصال وقع بسبب تعاقد الفنانة ياسمين صبري على دور البطولة في فيلم «صقر المحروسة» أمام النجم أحمد عز حيث كان يرفض أبو هشيمة عودتها للوسط الفني.

ويشارك أحمد عز، ياسمين صبري بطولة فيلم «صقر المحروسة»، الذي سيتم تصويره في الفترة المقبلة ويجسد شخصية فارس من العصر الإسلامي، الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما التاريخية خلال حقبة الحكم الإسلامي للدولة المصرية

وفي أول ظهور لها بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعاقدت الفنانة المصرية ياسمين صبري على مسلسل جديد يحمل اسم “الشادر”.

ورغم الابتسامة التي حاولت رسمها على وجهها الا أن ياسمين صبري ظهرت بوجه متغير الملامح بعد الطلاق.

ومسلسل “الشادر” يتكون من 15 حلقة وتقدم فيه ياسمين صبري دور فتاة شعبية، ومن المقرر عرضه قريبا عبر إحدى المنصات.

ويشارك في بطولة مسلسل “الشادر” الفنان أشرف عبد الباقي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة تكوين للمنتجة منى قطب وشركة إنفينيتي.