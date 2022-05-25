شاهد .. زوجة الفنان الراحل ’’صباح فخري‘‘ تخطف عقول كل العرب والخليجيين بجمالها الذي يفوق الخيال و كأنها ملكة جمال الأرض !! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة الفنان الراحل ’’صباح فخري‘‘ تخطف عقول كل العرب والخليجيين بجمالها الذي يفوق الخيال و كأنها ملكة جمال الأرض !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

كانت قد أعلنت وزارة الإعلام واتحاد الفنانين في سوريا ، وفاة الفنان السوري الكبير صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما، حيث كان للموسيقي المحبوب مسيرة رائعة استمرت 70 عامًا شهدت الإشادة بفخري كسفير لنوع الموسيقى الشعبية السورية ، وكان له تأثير كبير على أجيال من الفنانين العرب في جميع أنحاء المنطقة و اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

كم تبلغ ثروة صباح فخري

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حياته وخلفيته

فخري واسمه الحقيقي صباح أبو قوص من مواليد حلب عام 1933. كان مؤذنًا في جامع الروضة بحلب في شبابه. حظي الدور فخري باهتمام الموسيقار سامي الشوا ، الذي بدأ في اصطحابه في جولات غنائية عبر سوريا.

درس الموسيقى في أكاديمية الموسيقى العربية في حلب ثم في أكاديمية دمشق التي تخرج منها عام 1948. ثم تبنى التينور اسم المسرح فخري تكريما لمعلمه الزعيم الوطني السوري فخري البارودي.

بفضل موهبته الفذة وفهمه للموسيقى العربية الكلاسيكية ، سرعان ما صنع فخري لنفسه اسمًا في المشهد الموسيقي السوري. كان من أولى عروضه العامة في القصر الرئاسي بدمشق عام 1948 ، حيث قدم عرضًا أمام الرئيس السوري شكري القوتلي ورئيس الوزراء جميل مردم بك.

على مدى سبعة عقود من حياته المهنية ، كان فخري رائدًا في تنشيط أشكال وتقنيات الموسيقى العربية التقليدية ، مثل قدود حلبية (مقاييس موسيقية من حلب) والنوع الموسيقي الموشح. غالبًا ما وجد كلماته في أعمال شعراء القرن العاشر أبو فراس الحمداني والمتنبي. ومن أشهر أغانيه يا مال الشام وآنا وحبيبي وكل المليحة.

كان فخري مخلصًا بشدة لسوريا وحدد تراث البلاد باعتباره أصل أسلوبه الموسيقي وبراعته. ضمت نسبه الموسيقية العديد من الموسيقيين السوريين الكبار ، منهم الشيخ علي الدرويش ، والشيخ عمر البطش ، ومجدي العقيلي ، وعزيز غنام.

زوجات صباح فخري :

تزوج الفنان السوري صباح فخري مرّتين ، الزوجة الأولى أنجبت له طريف و معين و توفيت بعد خمسة عشرة سنة زواج ، بينما الزوجة الثانيةأنجبت له الفنان أنس صباح فخري .

كان الفنان السوري صباح فخري متحفظاً على خصوصياته العائلية فلم تكن هنالك معلومات متداولة حول عائلته و زوجاته .