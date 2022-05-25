شاهد .. صدمة كبرى.. تنازل خطير قدمته الإعلامية ’’إسعاد يونس‘‘ للمشاركة في الاختيار 3.. لن تصدق ما فعلت !!

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى.. تنازل خطير قدمته الإعلامية ’’إسعاد يونس‘‘ للمشاركة في الاختيار 3.. لن تصدق ما فعلت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/25 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في وقت سابق، خلال استضافتها في البرنامج الاذاعي زي كل سنة المذاع على راديو 9090، وكشف عن مفاجأة بشأن مشاركتها في مسلسل الاختيار3.

حيث قالت إنها كانت تطلب دائما من مخرج مسلسل الاختيار 3، بيتر ميمي، أن تشارك في المسلسل، وعلقت قائلة: «كنت بتحايل عليه ياخدني في الاختيار إن شاء الله شهيدة، ولما بعتولي في الاختيار 3، كان زي الأمر العسكري، وقلت تمام يا فندم في دور وزيرة الثقافة».

وأشارت الفنانة إسعاد يونس، أنها تعشق مسلسل الاختيار، فهو احترافي في الإنتاج والتمثيل، مؤكدة أن رد فعلها صادق تجاه مسلسل الاختيار، وذلك خلال استضافتها في برنامج «زي كل سنة»، المذاع على راديو «9090».

مسلسل “الاختيار 3” تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.